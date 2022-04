Georges MOKRANI

Bonjour,



Je baigne dans la logistique depuis maintenant presque 20 ans si je compte mes années d'études.

Cela est trés vite devenu une passion plus qu'un simple emploi.

Ce que j'aime par dessus tout dans ce metier c'est que par une journée ne ressemble à la precedente.

Je suis quelqu'un d'entier, trés exigeant envers les autres mais surtout envers moi-même.

J'ai trés vite progréssé dans toutes les entreprises où je suis passé car je me donne au travail comme si l'entreprise pour laquelle je travaille etait la mienne.

Aux dires de mes collaborateurs, je suis un manager comme il en existe peu et selon mes clients, j'ai une orientation client trés prononcée.

Ayant gérant un service expéditions mais aussi un service réceptions et stockage, je souhaite trouver un emploi dans lequel je puisse gérer les deux à la fois.

Futurs employeurs, je suis à votre service.



Mes compétences :

Logistique

Management