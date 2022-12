Nicolas DIDIER

Embauché dans la société PELLENC S.A. à la suite de mon stage de fin d’étude j’occupe le poste d’Ingénieur en Electronique et Electrotechnique.



Je travaille actuellement sur 2 projets dans le pôle Machine à Vendanger et Viticulture.



Le premier qui fût mon projet de stage, consiste à développer une machine capable de réduire de 50% la quantité de produits phytosanitaires utilisés dans la viticulture. Ce projet fait partie du plan Ecophyto 2018 proposé par le Ministère de l’environnement à la suite du Grenelle de l’environnement 2007.



Le second projet consiste à suivre la gamme de Machines à Vendanger de la série tractée 8000, je m’occupe de toutes les modifications, optimisations Software et Hardware en fonction des retours des différents concessionnaires et des clients.



De manière plus générale j’interviens quotidiennement dans les nombreux domaines qu’offre l’électronique :

- Définition de schéma électronique et routage dans le respect des contraintes CEM

- Programmation de Microcontrôleur en C (Fujitsu, PIC, Renesas,…).

- Définition de l’architecture de machines complexes, programmation des différentes fonctions d’une machine.

- Communication entre les différentes cartes par le BUS CAN.

- Essais sur le terrain des machines.

- Travail coopératif avec différents instituts dans le domaine de la viticulture de précision.





Mes compétences :

Language C

Recherche et Développement

Conception électronique

Routage de carte électronique

Traduction anglais français

OPCVM

Finance