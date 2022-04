Georges MONKAM NGAKO

Ingénieur Systèmes et Réseaux (IAI, Cameroun)



Ingénieur de conception en Réseaux et Télécommunication ( FMCI, tunis )



Mes compétences :

Conception et mise en place des réseaux

Configuration des serveurs

Montage audio

Formateur

Montage vidéo

Installation et configuration des serveurs

Virtualisation

Montage photo

Maintenance informatique et réseaux

Télémaintenance

Certifier CISCO CCNA

Architecture réseaux

Équilibrage de charge et tolérance de pannes