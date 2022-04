Georges MONTOYA

Manager dans le domaine des technologies de l'information depuis presque 30 ans, j'ai pris en charge des postes de direction de Business Unit, de programme et d’offre de services IT au sein d'Entreprises du Service Numérique (ESN).



Au sein de la Branche Production de Gfi Informatique, j'interviens aujourd'hui comme Business Development Manager, en charge d'élaborer les réponses à appel d'offre mettant en oeuvre les Centres de Service de Gfi (France, Europe, Maroc, Inde).

Mes domaines d’expertises couvrent des pratiques ciblées de management du SI dans une organisation IT :

• La gestion du patrimoine applicatif ;

• L’externalisation des services applicatifs ;

• Le Management du « Delivery » ;

• Le pilotage budgétaire ;

• Le management des connaissances ;



Mes compétences :

CMMI

Outsourcing

TMA

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Rédaction de contenus

Bid management

Gestion des connaissances