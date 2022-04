Georges MOULOT

CHEF PROJET CHEZ ALBATROS TECHNOLOGIES. EN CHARGE DE PROJETS GOUVERNEMENTAUX DANS LE DOMAINE DE LA BIOMETRIE.

ZONE DE COUVERTURE EST L'AFRIQUE

LES PROJETS ONT POUR BUT D'INTRODUIRE LES TECHNOLOGIES LIEES A LA BIOMETRIE POUR LA SECURISATION DES DONNEES DES INDIVIDUS RECUEILLIES PAR UN ETAT OU UNE AUTRE INSTITUTION : ETAT CIVIL, PASSEPORT, ELECTIONS, CARTE D'IDENTITE, ETC.



ALBATROS A AUSSI UN DEPARTMENT APPLICATION DONT J'AI LA CHARGE. DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS DE GESTION DANS LES DOMAINES TELS QUE LE TRANSPORT, LE TRANSFERT D'ARGENT RAPIDE, L'EXPLOITATION DE L'EXPORTATION DE CACAO.



CONCEPTION ET ADMINISTRATION DU SITE WEB ONEAFRIK.COM. SITE D'INFORMATION GENERALE ET DE SERVICES FOCUS SUR L'AFRIQUE AVEC UNE OUVERTURE SUR LE MONDE



Mes compétences :

SQL SERVER