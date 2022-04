Georges MOUSSALLEM

Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs de Rennes (ESIR) en télécoms, j’ai terminé mes études avec un master 2 en Administration des Entreprises (MAE) à l'IAE de Rennes (IGR) option mangement, stratégie et organisation.

Ma double compétence à la fois technique et managériale, fait de moi un professionnel polyvalent, susceptible d’évoluer au sein de l’entreprise à différents postes.



Mes compétences :

Java

Contrôle de gestion

umts

Microsoft Access

Routage IP

GSM

Microsoft Excel

QlickView

VoIP

Radiofréquences

TCP/IP

Visual Basic .Net

SIP

Visual Basic for Applications

Antennes et propagation

SQL