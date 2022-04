Georges NOUVEAU

Bonjour



J’avais un travaille depuis 1999 entant quand enseignent en agriculture.

Je les perdu en 2013 et je cherche de l’aide,

Diplôme non suffisants et aussi la cause de mon AVC que j'ai eu en mars 2012 et depuis je cherche des finance pour rembourser mon emprunt de 3 000 000 Cfp a la banque socredo. J'ais demander une COTOREP, Ninette cacahuète.



Socredo Tahiti



Nouveau georges

code eta 1

7469

Code guic

00024

Comte

12140700088

Cle fib

29



Ce qui veux bien m’aider financier et un boulot. Mercis