Georges NOUVEAU

CERL exerce une activité de commissionnaire de transport international maritime et aérien auprès d’une clientèle industrielle. Spécialisée notamment dans les projets industriels et les colis « out of gauge », l’entreprise se développe sur des marchés où l’innovation et le savoir-faire sont indispensables.



Nous organisons la gestion de vos transports en accord parfait avec vos besoins et vos exigences pour assurer le succès de vos affaires. Implantation à proximité de Lyon et Paris, nous possédons une couverture du trafic national et international grâce à un réseau mondial d'agents dans 107 pays et plus de 314 villes.



Spécialiste en logistique : International | Export | Crosstrade | Import | Projets industriels | Out of gauge | Colis lourd | Hors gabarit



Pour plus d'information sur CERL [Conception Etude Réalisation Logistique] : http://www.cerl.fr/



Mes compétences :

International project management

Colis lourd

Export/import

Hors gabarit

Projets industriels

Out of gauge

International

Crosstrade

Logistique et transport

Organisateur de transport international

Transport maritime

Logistique

Transport aérien

Douane

Douane import/export

Douane et fiscalité

Transport de marchandises

Logistique industrielle

Logistique internationale