Georges OURION

De formation ingénieur ENSEM, de compétences généraliste, depuis 2008, j'assure la fonction de Responsable de l'Antenne du Bas Rhin de l'association Passerelles & Compétences -

P&C (www.passerellesetcompetences.org) est une association loi 1901, aidant les associations du domaine de la solidarité à trouver des compétences bénévoles. Toutes les missions sont ponctuelles, et adaptées aux exigences d’une activité professionnelle (durée, rythme..)-80% de nos bénévoles sont en activité professionnelle, 10% des jeunes retraités et 10% des personnes en congé parental-

Nous accompagnons les associations sur l'ensemble des fonctions support de l'entreprise- Exprimez nous un besoin, on vous trouvera le bénévole-

Une autre particularité c'est l'accueil de personnes en transition professionnelle dans notre équipe interne P&C à hauteur de 30%

L'antenne est basée à STRASBOURG pour le Bas Rhin.. Nous sommes 15 bénévoles internes -dénommés "passerelle" qui font partie de l'association P&C et assurent la mise à disposition de bénévoles de compétences au profit des associations du domaine de la solidarité- Dans le Bas Rhin, le vivier concernant le bénévolat de compétences est composé de 160 personnes - marketing, communication, gestion de projet, informatique, logistique, management, formation, qualité,commercial.... L'Antenne a réalisé depuis 2008 137 missions dont certaines ont permis le maintien de l'emploi,voire son développement le développement de l'association



Mes compétences :

Bénévolat

Mécénat

Audit

Bénévolat de compétences

Logistique

Stratégie

Analyse des besoins