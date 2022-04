Georges PAGE

Retraité : 43 ans de services publics effectifs, militaires et civils ; Honorariat du grade militaire pour "services éminents" (paru au Journal Officiel) : Zéro médaille militaire (dates de service inadaptées aux "réglements antédiluviens inéquitables" du Ministère de la Défense). Médaille d'honneur d'argent de la Ville de Bordeaux en 1995 (Jacques Chaban-Delmas) ; Honorariat du grade civil : Médaille d'honneur d'argent régionale, départementale et communale ; 30 années de présidence associative de personnels civils et militaires Anciens des Forces Françaises en ex-Allemagne de l'Ouest ; Directeur de la publication déclarée "VAFOR Informations" ; Auteur littéraire (Pseudo : PEEGEE) et artistique. Auteur de la "Médaille des Anciens des Forces Françaises en Allemagne (Copyright)" de "La Monnaie de Paris" ; Titulaire de diverses médailles et récompenses civiles dont 5 médailles d'Or.