Marine PAGE

Depuis 9 ans,



Jinterviens en Marketing Digital : Référencement Naturel (SEO), Référencement Payant (SEA), Emailing, Community Management, Affiliation, Relations Presse. Certifiée Google AdWords et Google Analytics GA4. Je suis aussi adhérente au SEO Camp.



Clients : PME dans le secteur de la construction, du déménagement, de la mode, du CHR, de la déco



Pendant 12 ans,



Je suis intervenue en :



- AMOA : accompagnement dans la refonte et création de sites vitrines et e-commerce (Cahier des charges, spécifications, recette et accompagnement au changement)



- Gestion de Projets : Suivi du planning, budget et Reporting (Méthode Agile Scrum)



Clients principaux :



Banque : Crédit Mutuel ARKEA

Services : Voyages-sncf.com (VSCT), Paruvendu.fr, Pierre et Vacances Conseil Immobilier,

Industrie : Unilever, Saint-Gobain, Gemalto,

Industrie Pharmaceutique : Novartis, Ipsen, Sprim,

Telecom : Orange, Bouygues Telecom, Coriolis Telecom,

Energie : EDF Distribution, Veolia Eau, GDF,

Secteur Public : INSEE, Marseille.fr, CG13, Onisep.fr,