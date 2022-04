Georges PALLARES

EN RECHERCHE D'UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ PROFESSIONNELLE AU SEIN D'UN VÉRITABLE PROJET

Commercial expérimenté, je possède une double compétence commerciale et technique, essentiellement dans le domaine de la sécurité électronique en BtoC et BtoB. Autodidacte mais possédant une solide formation aux techniques de vente et de négociation (CNAM), complétée par des formations techniques internes en entreprise et externe (AFPA), c'est avant tout ma personnalité qui a su faire la différence tout le long de mon parcours. Homme de terrain, au tempérament développeur, j'ai su à la fois insuffler une dynamique de travail et de résultats (trophée des meilleurs vendeurs de France) dans un esprit à la fois "chasseur" qu'"éleveur". Mes qualités sont : écoute et échange, finesse commerciale, capital confiance, capacité d’adaptation, ouverture d'esprit, curiosité, autonome et organisé, esprit d’équipe, dynamique, persévèrent, sens de l’initiative, rigoureux et méthodique, esprit analytique et pragmatique, force de proposition et de conviction, sens du service, excellent relationnel, bonne présentation. Mes défauts sont à l'égal de mes qualités, le principal, je dirai, le sens du détail et du travail bien fait : je ne laisse rien au hasard et je ne lâche rien dans l"effort ni l'adversité. Mes valeurs : respect, honnêteté, intégrité, confiance, esprit d’équipe, partage, réactivité et responsabilité. Ma vision au quotidien : donner du sens à mes actions (performance/qualité). Ma projection dans les 5 ans : avoir contribuer à la réussite d'une création ou développement d'un projet professionnel tout en ayant été utile à l'ensemble des acteurs qui composent ce projet (évolution CA, méthodologie et développement), mais aussi aux autres (expertise, formation, transmission de mon savoir-faire), à moi-même (gain d'argent, reconnaissance) et bien sûr à ma famille (sécurité financière, héritage). Ma vision dans notre société : "ce qui est utile à plusieurs l'emporte sur les désirs d'une seule personne".



Mes compétences :

Fidélisation client

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Techniques de vente

Développement commercial

Management

Commercialisation de produits techniques