Georges PAULIN

Disponible pour un nouvel emploi je suis à l'écoute de toute proposition.



Formé à l'école du Projet, une décennie d'une pratique aussi variée que passionnante m'a permis de développer une bonne adaptabilité et une vision "grand angle" de mon métier d'architecte.



Des études préliminaires à la réception de chantier, voir au SAV, j'ai eu la chance d'évoluer dans des environnements variés qui m'ont permis d'approcher de nombreuses facettes de ce métier de la rénovation au neuf du marché privé clef en main au marché public de l'habitat au tertiaire en effleurant l'industrie.



Je reste curieux et motivé par la découverte de nouveaux domaines d'interventions ou de nouvelles techniques.



Je m'attache à apporter mon expertise d'architecte dans le double soucis du respect des intérêts de mon employeurs et des attentes de ses clients.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Architecture

AutoCAD

Allplan

Animation de formations

Construction traditionnelle

Management

Maison individuelle (cocneption - construction)

Droit de la construction

Construction bois

Pemeabilité à l'air

Gestion de la qualité