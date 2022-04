Georges PERSON

J’ai décidé de partager mon temps de travail entre plusieurs employeurs et ainsi de faire bénéficier plusieurs PME/PMI des diverses compétences acquises depuis mon entrée dans le monde du travail. Après 6 années en cabinet, j’ai voulu mettre en application les conseils prodigués à des clients et ai pris la responsabilité de la comptabilité de PME. Ma plus grande expérience dura 15 ans.





Je suis capable bien sûr capable de tenir l’intégralité d’une comptabilité et d’en établir les divers documents fiscaux et sociaux.

Mais si j’ai opté pour le travail à temps partagé, c’est aussi pour continuer de mettre en parallèle et développer des méthodes de travail variées, dans différents environnements, et ainsi être mieux à même de soumettre des solutions à d’autres entreprises, en leur proposant de mettre en application des méthodes testées et éprouvées dans des situations semblables. Il arrive en effet parfois que certaines solutions soit inconnues ou ignorées du fait de la nouveauté du problème ou de son caractère occasionnel.



J’ai pu ainsi mettre en harmonie des systèmes comptables initialement très différents, mettre en place des centralisations et consolidations de comptabilités distinctes, des comptabilités analytiques et budgétaires (ma plus forte expérience fut, pour 5 sociétés / 19 agences, de créer et suivre les budgets par agence ceci par mois puis par trimestre et une centralisation au niveau du groupe). J’ai aussi supervisé la mise en place d’affacturage et de son suivi,



J’essaie donc de profiter de mon réseau et de mes expériences multiples pour aider à résoudre des problèmes organisationnels, structurels et/ou parfois économiques qui ont une origine commune quelque soit la société.

Je fais bénéficier également mes employeurs de mon savoir-faire relationnel avec des tiers extérieurs aux entreprises, Commissaires aux Comptes, Banques, et organismes sociaux tels l’URSSAF ou Caisses de Retraite…





Mes compétences :

BTP

Microsoft Excel