Georges PICHOUD

Diplômé E.S.C.Dijon, j'ai exercé des responsabilités commerciales au sein de groupes tels que Décathlon, Total ou Sodexo.



Entré dans le conseil en management en 1990, je me suis formé au Management Motivationnel, puis à la Sociodynamique*. J'ai développé de nombreux projets dans des entreprises de profil différents.



J'ai exercé mon métier au sein de cabinets reconnus (Bossard Consultants, Quaternaire). Mon expérience m'a amené à gérer des projets d'accompagnement du changement, auprès d'acteurs divers, qu'ils soient privés, publics ou para-public.



* Selon l’approche de J.-C. Fauvet



La force du Réseau Sapio

Afin d'aller au plus près de vos besoins et de vous apporter des réponses adaptées, nous avons fondé le Réseau Sapio.



Rassemblant des experts d'horizons divers, il constitue un véritable vivier de compétences dans les grandes disciplines du conseil.



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Vision

Communication

Motivation

Consultant

Conduite de projet

Management

Accompagnement

Coaching

Formation