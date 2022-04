Georges PLANCKE

Je suis fraichement diplômé de l'INP - Phelma, école d'ingénieur réputée du bassin grenoblois.



J'ai des intérêts variés même si mes compétences s'articulent essentiellement autour du secteur des nouvelles technologies.

J'ai donc de très bonnes connaissances en informatique allant de la programmation à l'architecture interne d'un ordinateur.

Je maîtrise ainsi de nombreux langages informatiques, et possède de solides bases en télécommunication et traitement du signal.



Mon poste actuel au sein d'Alcatel-Lucent me permet en outre d'affiner au quotidien mes compétences dans les différents domaines sus-cités, que ce soit par la pratique ou en cotoyant des experts venant d'autres divisions internes à la société.



Mes compétences :

Software Development