Georges PORCHER

Passionné par les relations humaines, j"exerce un métier original où je peux m"épanouir pleinement.

J" ai un parcours complet et varié dans le domaine des casinos, univers où j'ai pu acquérir de la polyvalence au sein de plusieurs services comme les Jeux Traditionnels et les Machines à Sous.

Ancien croupier et caissier , je suis actuellement assistant clientèle, un métier où j'ai pu développer naturellement mon sens commercial.

De nature dynamique je sais élargir mon porte-feuille client et le fidéliser.

Trés doué en psychologie je sais gérer une équipe et sais apaiser les querelles.

C'est tout naturellement que je souhaite élargir mon domaine de compétences en tant que manager

afin d'animer, de former et de motiver une équipe pour atteindre des objectifs tous ensemble.



Mes compétences :

commercial

chargé de clientèle