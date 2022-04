Georges PORTAL

Bien décidé à retravailler, j'ai une carrière bien remplie de CARISTE PONTIER MANŒUVRE et de CONDUCTEUR D ENGINS dans ma dernière mission où j'ai repassé mes CACES en accord avec FIVES NORDON SA avant la fin du contrat pour être l'homme qu'il vous faut sur votre parc d'activités. Vous pouvez m'appeler, je serai plein d'entrain à vous répondre et satisfaire votre demande. Particularité: je ne sais pas lire mais grande mémoire photographique, connais les nombres et me souvient bien des modes opératoires une fois montrés ex: prendre menu 1 cliquez sur 2e ligne puis cliquez oui, Joue aux jeux vidéos avec des menus. etc....



Mes compétences :

2015 CACES 3 - 5 – 8 – 9 FENWICK, Tracteurs et MAN

2015 AAUS-PR (Attestation d’aptitude des personne

Permis B