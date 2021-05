Actuellement titulaire auprès de la collectivité territoriale Métropole Nice côte d'Azur, j'assure les missions de responsable adjointe du pôle Vacataires, Alternance et Insertion.



Nos services assurent notamment la fonction de recruteurs sous différents contrats :



- Agents vacataires

- Etudiant(e)s sous contrats d'apprentissages

- Etudiant(e)s sous stages gratifiés et non gratifiés

- Volontaires sous engagement de service civique.