Georges POUJADE

Des valeurs telles que l’intégrité, le respect, le professionnalisme et l’innovation m’ont permis de travailler pendant plus de 25 ans en étroite collaboration avec mes clients.

Grâce à mon expérience professionnelle, j’ai acquis l’aptitude du travail en équipe, le sens de l’organisation, de la rigueur, un dynamisme commercial et un excellent sens relationnel reconnu par mes clients et mes collègues. J’ai pu développer le sens du contact, des techniques de négociation et de prospection, ou encore compétences en diagnostic lors de mes précédents emplois.

Ces différentes expériences m'ont conféré une grande adaptabilité



Mes compétences :

Expérience professionnelle assurances

Contrats épargne, retraite, prévoyance

Milieu des professionnels : artisans, commerçants,

PRODUITS BANCAIRES

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

Internet

Mutuelle & prèvoyance : individuelle et collectiv