Georges PRINSELAAR

Dynamique, réactif, rigoureux et passionné et homme de terrain avant tout, doté d’une forte

implication dans son travail, favorisant le travail d’équipe et possédant un goût prononcé pour les

défis, mes expériences acquises durant ces dernières années m’ont permis de développer mon sens

du relationnel et du commercial, ainsi, que mes compétences tant au niveau de la gestion que du

management, et d’exercer nombre de responsabilités tout en mettant un point d’honneur à la

satisfaction du client et de son confort ainsi qu’à l’atteinte des objectifs .





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Restaurants

ISO 14001 Standard

Hestia Logiciel Hôtelier