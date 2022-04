Georges RIBOULET

20 années d'experience en R&D et industrialisation chez RP-Rhodia- Freudenberg .

Direction technique et industrielle-Direction de projets de process (polymères synthétiques et -Filage et filaments splittables en application dans les nontissés durables à usage textiles - Evolon

Expérience internationale .



Mes compétences :

Brevets

Ingénieur

Ingénieur R&D

Investissement

matériaux

Polymères

Process

Production

Technique

Ingénierie