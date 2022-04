Georges RIEDEL

Concepteur associé d'un système novateur permettant l'immatriculation Alphanumérique et l'intégration progressive des bâtiments sur internet



Buts: voirArray



CONSERVATION DES INFORMATIONS ARCHITECTURALES DES BÂTIMENTS CONNECTES

RENDRE LES IMMEUBLES NEUFS INTERACTIFS, COMMUNICANTS ET CONVIVIAUX.



Conservation des données structurelles et architecturales du bâtiment

matériaux fournisseurs plans schémas jusqu'aux codes couleurs pantone etc..

données conservées dans un data center hautement sécurisé et transmissibles

en ligne 7/24 a l'occasion de travaux ou entre propriétaires lors d'un transfert de propriété

(études de notaires)



Plus de Confort-meilleure Communication entre les résidents



Lutte contre la solitude et l'isolement pour les plus anciens immeubles



Amélioration de la visibilité sur Internet (vision en profondeur des bâtiments , étages par étages ) 3D



Transformer des masses de béton (des immeubles) jusques là inertes, en entités communicantes sur Internet; Leur conférer virtuellement une existence légale et leur permettre ainsi d'interagir économiquement, socialement, activement ou passivement sur la toile.



UN CONCEPT POSITIF POUR TOUS

qui viens de recevoir une distinction ( médaille de bronze )

au salon international de l'invention de Genève



WWW.AD-NUM.COM



Mes compétences :

Informatique

Conception Innovation

Gestion de crises

Mobilité opérationnelle