Dominique DERAITA

Toutes les informations sur mon parcours en consultant le site



www.sexologue-beziers.fr





consultations sur rdv en cabinet : individuel - couple - famille

sur toute crise conjugale ou familiale -



et consultations individuelles ou couples sur toute difficulté sexuelle -



et consultations en ligne



Chroniqueuse à la revue "SEXUALITES HUMAINES"

et articles dans la nouvelle revue en ligne "SEXOGAZETTE"



Mes compétences :

Divorce

sexologie

Sexothérapie

Communication

Gestion de crise

Accompagnement individuel

Deuil

Accompagnement au changement

Résolution des conflits