Georges ROUSSET

Retraité,après une activité responsable Génie Civil Sud-Est BONNA-SABLA 1981-2004.Et pour confirmer les remarques d'un professeur du lycée CARRIAT dans les années TI et TS 1962-1966 qui nous annonce à l'époque avec l'évolution des techniques nouvelles que l'on serait obligé de faire plusieurs métiers,ce qui nous surprenait mais c'est avéré exact.Dessinateur industriel RONSON S.A.1969-1972.Projeteur chef de groupe bureau d'études Outillage-Méthodes CIAT.1973-1976.Cadre bureau d'études CHALON-MEGARD 1976-1981.Ceci représente mon parcours professionnel et le temps est passé trop vite et 42 ans de travail riche de contacts et de réunions de chantiers.Sans oublier les16 mois de Service Militaire avec le grade de Sergent au 3éme Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine à Carcassonne sous les ordres du Général BIGEARD .