Georges ROUX

Ancien officier supérieur parachutiste; je travaille depuis 1997 pour diverses compagnies pétrolieres ou autres(mines,axe routier); telles que : TOTAL,CPTL Shell , Canadian pétroléum , Bouygues ,David Terassement Paris,Mining Project Developpement et Xstrata .Toujours à l'étranger et à des postes HSE .

Je serais prêt à occuper un poste HSE de préférence en Afrique .

J'ai une expérience de 9 ans dans le domaine pétrolier et 2 ans et demi dans le domaine minier.

Disponible actuellement .



Mes compétences :

Disponibilité

contact facile

Adaptabilité