Georges ROUY

Je suis autonome, exigeant pour moi même, avec une expérience de plus de 26 ans chez des intégrateurs.

Dominante professionnelle : Réseau, télécoms et sécurité.

Possède un réseau de clients et de partenaires sur la région Sud Ouest.

Ma passion est de trouver des solutions à mes clients à toutes les problématiques de l'IT



Mes compétences :

Nortel

Cisco Switches/Routers

X25

Visual Basic

Token Ring

TCP/IP

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft DOS

LAN/WAN > WAN

IP

IBM Hardware

Frame Relay

Ethernet

C++

C Programming Language

Bid Management

ALU

Informatique

Offre BI et Élaboration Budgétaire

Offre de GEIDE - Archivage Légal , dématérialisati

IBM software - spécialiste WAS, MQ, Broker