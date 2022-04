Didier PETIT-ROUX

Bonjour,

Enthousiaste et dynamique, je suis motivé et volontaire pour relever de nouveaux défis au sein d'une entité dynamique avec l'esprit d'équipe.

20 années d'expérience en développement d'affaires et en gestion de projets ont développé mes capacités d'adaptation, d'analyse stratégique et de décision, mon autonomie, mon sens relationnel et de communication. Je souhaite être le lien entre les équipes métiers et le client final. Je pourrais apporter mon expérience terrain et mes connaissances des outils de gestion d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projets

Strategie d'Entreprise

Business Development

Process

Aéronautique

Electronique embarquée