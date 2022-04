Georges RUBINO - 54 ans - 20 ans d'expérience vente pour des fabricants de produits et matériel destinés au secteur automobile en qualité de responsable de région basé sur Marseille (zone sud/sud-est , jusqu'à 12 départements)

Clientèle suivi et développé : concéssionaires et groupes automobile , centres auto , groupement de grossistes en pièces détachées automobile , réseaux de franchises , distributeurs pour multiservices , logisticien .

Compétences prouvées : prospection , négociation , management , gestion-reporting ,animation , marketing .

Mots clefs : adaptable,autonome , écouter , comprendre ,proposer , convaincre , efficace, réactif , loyal , résultats ,esprit d'équipe ,organisé.



Mes compétences :

animer

Automobile

autonome

Convaincre

Négocier

Organisé

Prospecter

Réactif

RIGOUREUX