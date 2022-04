Georges SANTOS FERREIRA

Actuellement Chef de projet sur une machine spéciale dans un bureau d'études innovation, je développe mon savoir-faire dans différents domaines.

J'ai débuté dans l'aéronautique ou j'ai pu développer mes compétences sur CATIA V4 ainsi que sur des logiciels de gestion de nomenclatures. Par la suite je suis devenu Pilote Etudes pendant plus de 5 ans chez Lear Corporation dans le domaine de l'automobile.

Avec aujourd'hui 12 ans d'expérience dans les 2 plus grands pôles de l'industrie qui sont l'aéronautique et l'automobile, j'évolue dans la gestion de projets ainsi que dans le management technique d'équipe.



Mes compétences :

Aéronautique

Automobile

Catia

Chef de projet

Dessinateur

Industrie automobile

Management

Management projet