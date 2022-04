CADRE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE



Un savoir faire pluridisciplinaire en :



- Animation et gestion d'une entreprise

- Animation et gestion d'une équipe de vente

- Etude et coordination de chantier

- Gestion globale de projet

- Conduite d'un site de production

- Recrutement et formation



Mes compétences :

Commercial

Construction

Immobilier