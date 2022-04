Georges SCALFATI

Enfin du nouveau en matière de qualité eau domestique!!! Enfin un procede véritablement ecologique !! Une efficacité incontestable contre le calcaire....

La technologie ECOBULLES pour le traitement du calcaire. Ce procede supprime tous les inconvénients lies au calcaire mais conserve l'intégralité du calcium et du magnésium indispensable a notre organisme. Parmi les atouts ecologique, citons l'absence de surconsommation d'eau ou la réduction energetique liée au détartrage des installations existantes. Les différentses applications ECOBULLES recyclent plus de 150 tonnes de CO2 par an.

Le traitement du calcaire par injection de CO2 dans l'eau a été mis au point par Mr GALLOIS fondateur d'ECOBULLES en 1998.

Aujourd'hui ECOBULLES est présent dans le Sud Est de la France avec son agent ECOBULLES AZUR



