BASF est le leader mondial de l’industrie chimique : «The Chemical Company».

Son portefeuille d’activités comprend les produits chimiques, les matières plastiques, les produits d’ennoblissement, les produits pour la protection des plantes et ceux de chimie fine ainsi que le pétrole et le gaz. Elle contribue au succès de ses clients grâce à des solutions système intelligentes et à des produits de haute qualité. BASF développe de nouvelles technologies et les utilisent pour créer de nouvelles opportunités sur les marchés. Elle concilie succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale contribuant ainsi à un futur meilleur.

En 2007, avec près de 100 000 collaboratrices et collaborateurs, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 58,7 milliards d’euros.



En France, BASF est présent à travers une quinzaine de sociétés qui emploient plus que 2 450 collaborateurs et réalisent un chiffre d’affaires de 2,1 milliard d’euros.



georges.skaf@basf.com

port.06 26 01 83 86



Mes compétences :

Epoxy

Voirie