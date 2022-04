Georges STACHEWSKY

Entré à L'UAP Angers (49)en 1973 j'y ai fais mes classes. Employé administratif aux règlements de sinistres, j'ai été muté au service des règlements sinistres incendie. Ensuite, j'ai eu le privilège de passer Rédacteur sinistres corporels et contentieux. Pendant 18 mois j'ai eu pour mission de former les Agents Généraux de l'UAP au systême informatique mis en place par l'entreprise: formation sur l'enregistrement des contrats, enregistrement des sinistres et technique de la messagerie avec usage de Mailing. J'ai parcouru les 11 départements de l'Ouest pour visiter les Agents après leur formation au Siège.Très belle expérience tecnique et humaine.

Cette phase étant terminée, j'ai eu l'opportunité d'obtenir un poste de Chef de Service du Marché des Particuliers à Groupama PAU (64) avec polyvalence complète sauf la compta. Après 7 années, le nouveau Directeur ( un directeur "Hors norme") me proposa de prendre la direction du Service Corporels Contentieux. Après 3 ans j'ai rejoins la Direction Technique, dans un 1er temps à Toulouse (31) puis à Albi (81) ou j'ai terminé ma carrière après 17 ans à l'UAP et 18 ans à GROUPAMA.



