Georges TESSIER

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Mi-septembre2013 à ce jour :

Charges d’affaire région SUD-EST de la société DIMACO – Chinon (37)

commercial pour l’ensemble de la gamme de produits, (nettoyeur haute pression ,pulvérisateur et aspirateur et gamme enviro plus ).

Promouvoir ses produits auprès des revendeurs et des utilisateurs.

Démarchage auprès de clients potentiels



Juin 2004 à mi-septembre2013 :

Promoteur des ventes région SUD

conseiller technique polyvalent de la société TUBESCA-COMABI – Trevoux (01)

Assistance technique et commercial pour l’ensemble de la gamme de produits, (échafaudage et nacelle automotrice,) Responsable des road show pour toute la France.

Promouvoir ses produits auprès des revendeurs et des utilisateurs.

Démarchage auprès de clients potentiels





Janvier 2003 à avril 2004 :

Adjoint-Pédagogique d’un CVLSH – Ville de FONTAINE – Fontaine ( 38 )

Manager une équipe d’animateurs et développer un esprit de partenariat avec les différents services de la ville et les écoles afin de promouvoir le centre de st-nizier du moucherotte.





Août 2002 à décembre 2002 :

Technico-commercial – SARL AUDIBERT- ICVC – Annecy ( 74 )

Bénéficiant d’une connaissance du réseau de presse d’Annecy pour avoir mener une action d’animateur commercial, une mission d’aide à l’organisation des différents services et de gestion des flux m’a été confiée lors du rattachement d’un dépôt central de presse permettant d’augmenter de 20 % l'activité.





Mai 2001 à Mai 2002 :

Technico-commercial – JALLUT – Grenoble (38).

Spécialisé compresseurs et gros investissements. Support technique des commerciaux généralistes. Négociations fournisseurs pour mise en place de promotions ponctuelles.





Mars 1997 à Avril 2001 :

Technicien Qualité service industrialisation – Groupe EURODEC - DAPTA - Thiers (63).

Réalisation et suivi de la production, élaboration des dossiers d’homologations des

échantillons initiaux et des prototypes; contrôle sur machine tridimensionnelle et utilisation d'outils de métrologie; animation d'une équipe; réalisation d’AUDIT process.





Février 1996 à Mai 1996 :

Technicien découpage jet d'eau - DHN (Découpage Hyperbare Nivernais) - Nevers (58).

Elaboration de programmes pour commandes spécifiques sur machine à découper au jet

d'eau.



Novembre 1995 à Janvier 1996 et de Novembre 1996 à Février 1997 :

Agent intérimaire ADECCO - ALLIEDSIGNAL-BOSCH - Yzeure (03).

Opérateur sur machine à commandes numériques et contrôle de production.





Juin/Juillet 1995 :

Chauffeur PL et employé de maintenance - SOCAP PNEUS - Avermes (03).





Juin/Juillet 1993 :

Stage de fin d'année de BTS - SOMAB (Société de mécanique et d'automatisme du bourbonnais) - Moulins (03).

Affecté au bureau des méthodes pour la réalisation de gammes d'usinages et de programmes pour les machines à commandes numériques.





Juillet/Août de 1990 à 1996 ,et en 2002 & 2003 de façon occasionnelle :

Animateur et directeur adjoint de divers organismes (Centres de vacances / campings).

Animateur en grande surface pour des missions de promotion de vente.

Vendeur, caissier pour le magasin HABITAT Grenoble (38)