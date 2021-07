Vincent LAGANT

Au poste de Responsable exploitation logistique, je pilote au niveau opérationnel et managérial le pôles logistiques du site.

- Le pôle Amont et le pôle Aval:

J'assure la responsabilité des achats et de la négociation transport ainsi que la gestion des différents flux du magasin(réception produits et matières premières, stockages, préparations, expéditions, approvisionnement des lignes de production..) en encadrant 4 équipes d'agents logistique(2 Amont et 2 Aval.)



Mon but est d'accompagner mes équipes au quotidien, en maîtrisant mes flux logistiques, en respectant le ratio qualité/coût/délai et en satisfaisant les impératifs clients internes et externes.