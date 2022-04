Georges THIZON

Chef d'entreprise de l'Agence Privée d'Intervention, société prestataire de services de sécurité et de sûreté privés depuis 1988, dont le siège social se trouve au Havre avec une antenne francilienne installé à Nanterre.



Expertises : Thématiques sécuritaires internationales en tant que conseiller en sécurité et sûreté privées.

Conseil auprès des entreprises pour l'aspect sécuritaire en France et à l'étranger



Toute votre Sécurité en toute Sécurité

www.apisecurite.com



Mes compétences :

Conseil en matériel incendie

