Georges TISON

Je suis né avant terme et ainsi j'ai gagné ou perdu 2mois.......



J'ai 77 ans né en 1936 L'année du Front Populaire du coup .. je suis chauve!!!!!



J'ai choisi la photo de GANDHI car il illustre parfaitement sa maxime et la mienne:" MA VIE est mon MESSAGE.."Le mien est modeste...mais :



j'ai toujours été heureux...



Mon Grandpère TISON paternel était manoeuvre dans un moulin,père de 6 enfants . Lui et son épouse étaient concierges d'une USINE (boulonnerie ) . Mon Grandpère maternel était maçon immigré italien ALBIZZATI père de 4 enfants.



Mon père était tourneur de précision, footballeur professionnel à l'USVA (Union Sportive Valenciennes Anzin) puis entraineur finaliste de la COUPE de FRANCE, qui fut surtout connue,plus tard ,à l'échelon national, par ses démélés avec BERNARD TAPIE.



Dans toute ma vie j'ai été pratiquement tout le temps en formation:.

1954 Baccalauréat Mathematiques et Techniques

Lycée du Hainaut Valenciennes



1957 Certificat de Licence Mathématiques générales Université de Lille



1959 1 an d'Etudes à l'institut de Droit appliqué rue d'ULM Paris (cours du soir)



1960 INGENIEUR ARTS ET METIERS PARISTECH





1967 Cycle de 3ans MSG Mathématiques Statistiques Gestion Centre dEtudes des Problèmes

lndustriels CEPI Lille (formation continue)



1968 Stage de Béton Précontraint CSTB Centre Scientifique et Technique du Batiment Paris



1971 Certificat d'Analyse de Conception Institut de préparation aux affaires Lille



Professeur agréé ( honoraire )en organisation des Entreprises

CNAM Conservatoire National des ARTS et METIERS (cours du soir



Périodes ponctuelles en tant qu'OFFICIER de RESERVE



Sessions CEGOS COMPTABILITE GENERALE ANALYTIQUE



Sessions CODAF Cie DIRIGEANTS APPROVISIONNEMENT DE FRANCE



SESSIONS SYNDICALES CGC



ANGLAIS Chambre de COMMERCE et INDUSTRIE CCI de Valenciennes



SESSIONS CNAM



SESSIONS ARTS et METIERS PARISTECH



1995 2009 Sessions Malakoff Mederic Capimmec



CV Lettre de Motivation Simulation d'entretien



Travail en Groupe







Le TRAVAIL doit ètre une FORMATION PERMANENTE qui est GRATUITE!!! il faut oublier les détails ne

retenir que l'ESSENTIEL, J'ai une CAPACITE d'OUBLI PHENOMENALE...



DEMAIN est différent d'HIER et d'AUJOURDHUI



Ancien du CJD CENTRE JEUNES DIRIGEANTS



ANCIEN du LION'S CLUB INTERNATIONNAL VALENCIENNES HAINAUT



CHEVALIER des PALMES ACADEMIQUES et TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION (guerre d'Algérie...)



MEDAILLE d'ARGENT de ARTS et METIERS PARISTECH et de la VILLE DE VALENCIENNES .



Mes compétences :

Conseil

Accompagnement

Management

Coaching

Formation

Contacts humains

Ressources humaines