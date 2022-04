Georges TOUS MAY

Depuis le papier calque à nos jours ou du télex à internet la technologie n'a cessé d'évoluer.



J'ai évolué avec et j'ai toujours recherché le gain de temps et la suppression des tâches "ingrates" par le remplacement de tâches valorisantes.



Je recherche toujours l'adhésion des personnes qui m'entoure sur les projets entamés. l'équipe est nécessaire pour aboutir aux objectifs fixés.



Je suis toujours en avance sur les conséquences des décisions prises. J'interviens en permanence dans mon rôle de conseil.



Je suis bilingue espagnol et je parle anglais et italien très scolaire.



Je suis ouvert à toute proposition et prêt à faire toute formation me permettant d'apporter mes compétences à des milieux spécifiques.



Mes compétences :

comptabilité

comptable

informatique