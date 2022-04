Georges TOUZELET

J'ai fait pendant vingt ans de l'assistance technique dans des domaines variés (construction navale, armement, eau, énergie, environnement, informatique...) dans des sociétés que j'avais créées moi même ou rachetées.



De ce fait, j'ai eu à m'occuper de tous les domaines nécessaires à la gestion d'une PME (Personnel, Commercial, Juridique, Financier,... sans oublier la technique), et ai acquis une expérience de management significative.



J'ai une culture internationale: plus de 20 ans d'expatriation, en Algérie, en Grèce, en Asie et surtout au moyen orient (Arabie Saoudite).



J'ai vendu ma dernière entreprise en 2006, pour rejoindre la société CNIM, qui m'a proposé de revenir en Arabie pour prendre à terme la direction de leur filiale locale. Malheureusement, ce projet n'a pas abouti. Mon contrat s'est arrêté le 31 décembre 2008. Depuis, n'ayant aucune envie de m'arrêter de travailler à court terme, je travaille avec une société de services de portage à l'international, procurant un support à des prestataires ingénieurs ou techniciens travaillant sur les sites de chantiers, et pour le compte de sociétés françaises qui détachent ce personnel.



Mes compétences :

Assistance technique

International

Management

Technique