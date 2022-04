Georges TSIAPKOLIS

Ingénieur en Systèmes Electroniques Embarqués en 2010, ingénieur en électronique appliquée en 1991, toujours avec le même esprit créatif et passionné.

Longtemps j'ai travaillé sur des circuits analogiques, l’électronique de puissance, les télécommunications et des automatismes avec des circuits numériques et des petits microcontrôleurs.

Je suis passé à la flexibilité et la puissance du tout programmable et à la conception de systèmes puissants et la conception du produit industriel fini.

Cahier des charges, analyse des besoins, cycle de vie, validation, coût de production sont les axes de mes préoccupations.

Noyau temps réel, Linux embarqué, pilotes de périphériques, FPGA, ASIC, SoPC, systemC, VHDL-AMS, Labview, etc. composent mon vocabulaire.

La programmation orientée objet avec la puissance de C++ et la simplicité de Java (toujours avec l’UML) et le monde du open source sont le centre de mon quotidien aujourd’hui.



Mon envie est de participer à la création de nouveaux projets et encore mieux, de les conduire du début à la fin.

Ma dernière expérience est la conception et la réalisation en C++ d’un appareil autonome avec Linux embarqué sur un processeur ARM qui s’intègre dans un système de services internet aux téléphones mobiles via leur connexion Bluetooth.

J’ai réalisé également l’API pour le serveur internet et les API pour les téléphones mobiles sur les plateformes Android et Symbian.



Ouvert à toute proposition créative. Disponible début décembre.



Mes compétences :

AMS

Arm

CANbus

Device Drivers

Drivers

Ethernet

FPGA

I2C

JAVA

Kernel

Kernel programing

Labview

Modbus

OrCAD

Programmation

RTOS

SystemC

Systèmes temps réel

UML

VHDL

VHDL AMS