Georges VIKEY

Tél : 07 58 76 41 64

E-Mail : georges.vikey@yahoo.fr



C O M M E R C I A L

Front off / Back Office

Délégation



Permis B







EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



2014 : Création d' une sociéte spécialisée dans les transaction immobilières avec pour partenaire DOMAPART

2013 : Stage de Création d'entreprise et recherche de partenariat

2012 : Agent de recrutement Ressources Humaines Médicales pour TEVAX Business Intelligence

Mission : Recrutement de médecins généralistes et dermathologues pour des projets d'études & de communication de laboratoires , Suivi des médecins ayant accepté les postes

Bilan : Un recrutement efficace et une bonne maîtrise de la mise en place du suivi des cadres médicaux . Gestion correcte des agendas prise de rendez-vous des laboratoires et médecins rémunérés pour réaliser les études

Conseiller commercial pour HD ASSURANCES

Mission : Etude et Conseils,prise en charge des affiliés à la Complémentaire Santé suite à adhésion

Bilan : Adhésions de plusieurs souscripteurs suite à la vente des garanties et options correspondantes aux attentes des adhérents. Maîtrise de la vente en One shot



2009 : Représentant de Terra Vitis : Domaine de Bois Dieu

Mission : Vente de vins

Bilan : Bonne maîtrise de la technique de vente de vins, fidélisation de la clientèle. Connaissance sur les techniques de vinifications.



2008 : Commercial multicartes pour BMW Jump et Renault - Boulogne Billancourt

Mission : Vente de flottes automobiles aux sociétés , entreprises et aux particuliers possédant un parc

Bilan : Maîtrise de la supervision des plannings des commerciaux, bon verrouillage des ventes.



Conseiller : défiscalisation immobilière pour OFFEP -Boulogne Billancourt

Mission : Détection de projets, études, prise de rendez-vous, assistance commerciale

Bilan : Bonne maîtrise du langage sur la défiscalisation et de l’ administration commerciale



2007: Conseiller : défiscalisation immobilière Adomos - Avenue des Champs Elysées

Mission : Détection de projets, études & conseils, vente de biens immobiliers.

Bilan : Bonne maîtrise du langage sur la défiscalisation et de l’ administration commerciale.





2006 : Concepteur et créateur : Galerie d’exposition d’arts La Voûte 60 - Quai de l’Oise 75019 Paris

Mission : Evénementiels , expositions et ventes de toiles et d’œuvres artistiques

Bilan : Productions d’expositions d’artistes peintres, créations de collections.





2005 : Délégué Commercial à Renault Siège -Le Plessis Robinson

Mission : Réservation de places sur des vols à destination internationales, gestion des rotations, coordination avec les directions régionales et supervision du planning de vols

Bilan : Réussite du Challenge 3, maîtrise du logiciel dédié à la réservation



Téléconseiller : Assurances St Honoré Groupe Rothschild Paris - Boulogne Billancourt

Mission : Vente de contrats de souscriptions aux assurances vie aux particuliers , suivi de clientèle

Bilan : Développement du fichier clientèle





FORMATION



Formation continue en Télémarketing : Prospection, Qualification, Prise de Rendez-vous, Vente à EMS- Paris

DUT Gestion, Marketing et Partenariat adapté au monde de la musique – IUT Georges Brassens Issoudun (France) et Rock Büro Cologne (Allemagne)

Baccalauréat A1 au Lycée Michael Ange Auteuil – Paris XVI ème

CAP (certificat d’Aptitude Professionnelle) de Montage, Ajustage, et Soudure des Moteurs Automatisés - Brest





INFORMATIQUE ET CENTRES D’INTERET

Maîtrise et pratique de Word, Hermès Performer, notions d’Amadeus, Internet et Intranet

Brevet National du Sauveteur à la Croix Rouge Rue de Passy Paris XVIème



Mes compétences :

Commercial

Délégué commercial

Leader

Live

Manager

POP

téléconseiller

Performer

Microsoft Word

Microsoft Excel

Hermes

Back office

Amadeus CRS

Vente

Informatique

Négociation

Gestion de la relation client

Management