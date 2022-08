Cédric BIGEY

Structure créée en 2003 et spécialisée dans la prestation de services en vins et traitements agroalimentaires dans le secteur des Côtes du Rhône principalement.



- Embouteillage ( 2 unités mobiles de conditionnement)



- Bag in Box ( 2 unités mobiles de conditionnement)



- Thermo Flash-Détente (unité mobile de prestation)

sur raisin et autres activités - adhérent du PEIFL



- Fourniture de matières sèches ( bouteilles, bouchons, cartons, capsules)



Récompense : Label Gouvernemental Économique "Gazelle 2005" des 2000 entreprises Françaises les plus dynamiques



Certification ISO 22000 sur toutes les activités (Sécurité des Denrées Alimentaires) depuis janvier 2007



Certification BIO Ecocert sur toutes les activités de conditionnement (depuis janvier 2018)



Contact : vinofrance@free.fr

Tél : 04 90 31 96 65

Fax : 04 90 32 36 63

Web :Array



Mes compétences :

Dégustation

Conditionnement

Oenologie

Viticulture