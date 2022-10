Ingrid FOCKÉ

Responsable veille concurrentielle durant 5 ans chez AOL Time Warner, j'ai effectué différentes missions de lobbying, me permettant de creuser l’aspect de la veille stratégique jusqu’aux réseaux d’influence, en communiquant régulièrement auprès des pouvoirs publics nationaux, et d’avoir une vision globale des enjeux économiques et politiques affectant un secteur public.

Après un passage dans le conseil en Intelligence Economique et une collaboration d'un an au sein d'une fédération de santé, la Fédération Nationale de la Mutualité française, j'ai piloté la Veille stratégique chez PagesJaunes Groupe durant 2 ans et assuré la Veille Concurrentielle au Cned durant 2 ans.

Je mets désormais, mon goût pour le développement et la communication au service d'associations de différents secteurs comme le milieu sportif avec la Fédération de la Gym Suédoise "Swedish Fit" et santé/bien-être avec "Shiatsu France".



Mes compétences :

Veille stratégique

Business intelligence

Veille concurrentielle

Internet

Intelligence économique

Chargé d'études

Lobbying

Chargé de mission