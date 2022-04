Riana RAMBONIMANANA

Ma passion pour la programmation informatique a toujours existé, et s'est renforcée lorsque j'ai découvert et utilisé, de façon plus poussée, les langages C et Java lors de mon cursus universitaire.



Mon aventure avec les technologies .NET débute en 2003, lors d'un stage en entreprise. J'ai depuis continué à travailler et à améliorer mes compétences dans les technologies Microsoft en général et particulièrement .NET, pour lequel je me suis pris une passion.



J'ai pu depuis, exercer mes compétences dans différents domaines très variés comme le milieu de l'esthétique, de l'électronique, de la sécurité civile ou encore de la gestion de patrimoines urbains.



Mes compétences :

JavaScript

Windows Forms

C#

Microsoft .NET

Visual Basic .Net

CSS 3

HTML 5

Windows Communication Foundation

WPF

SQL

ASP.NET

XSLT

XML

Java EE

Java

Domain Driven Design

Scrum

Entity Framework

Design Patterns