Georges VILLALBA

Canpub: impression directe en sérigraphie sur canettes de boisson à l'image de votre entreprise, produits ou service pour votre communication événementielle ou publicitaire. A partir de 312 canettes en 1 ou 2 couleurs et 504 canettes en 3, 4 et quadri.

Communication B to B, communication événementielle, Salon professionnels, incentive, communication externe, interne, corporate, institutionnelle.

www.canpub.fr



CP Pré-Industrie: Accompagnement de porteur de projets en création de boissons nouvelle et innovantes en boite boisson (canettes metal). Energy drinks, soft drinks, boissons fonctionnelles, vin en canettes.

Conception et validation de vos formulations, essaie industriels, suivie de production , controle qualité et trasabilité de vos productions à partir de 20 000 canettes et jusqu'à 50 millions.

www.macanette.com



Mes compétences :

Boissons

Conditionnement

Création

Innovation

Publicité