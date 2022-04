Georges VOILEAU

Ingenieur genie civil en 1979 au CUST à Clermont ferrand, mes premieres experiences professionnelles de réalisent dans le metier des terrassements,avec le suivi de travaux de toutes tailles allant de la rectifaction de virage à la participation à des grands chantier comme un tronçon d'autoroute, assumant les taches de conducteur de travaux à celles de directeur de travaux.

A l'issue de ces experiences, dont une année au Cameroun, l'entreprise, basée dans les pays de loire, me confie le suivi et le developpement de l'activité de terrassement sur un secteur geographique situé au sud de la loire.

En 1990, l'entreprise Charier me propose de venir la rejoindre pour prendre en charge la commercialisation des materiaux élaborés sur l'ensemble des sites de production. J'ai fait ce travail pendant 12 ans .

Pendant cette période ,j'ai repris des etudes et obtenu un master en gestion et administration des entreprise à l'IAE de Nantes en Juin 2002.

Suite à des mouvement au sein de l'entreprise , la direction générale me demande de prendre la direction de l'agence de travaux basée à Rennes.Je retrouve ainsi mon premier metier.

Sur ce site, en se basant sur une étude de marché et des savoir faire au sein de l'agence , je developpe un pôle de deconstruction, désamiantage . Cette démarche , toujours en place , est couronnée par la reconnaissance des qualifications de désamiantage par Qualibat.Elle permet de positionner l'entreprise Charier sur les metiers de la deconstruction.

Durant cette période, j'ai representé la profession des travaux publics au sein de la Carsat, l'OPPBTP et les services de santé au travail. A la demande de la FNTP et avec l'appui des permanents de la FRTP Bretagne, j'ai presidé la commission "Sécurité" pendant 4 ans.

En fin 2010, la direction générale me demande de prendre la direction de l'agence "Semen" ,agence du pole Genie civil .J'ai assumé la fonction de directeur d'agence jusqu'à fin Novembre 2012.



Mes compétences :

Expert près des tribunaux

Gestion de projet