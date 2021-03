Florent BIOTEAU

Direction de projets MOA, MOE et de bout en bout depuis 2004 dans différents R&D (téléphonie mobile, produits d’encodage vidéo, SetBox, bancs de tests radar et systèmes sonar), avant de basculer dans le monde du SI d’Entreprise.



OBJECTIF

• Faire évoluer ma carrière avec des nouveaux challenges en tant que Chef de Projet dans le domaine de la sécurité informatique.



COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

Pilotage de projets

• Gestion projet : Cadrage, planification, gestion des risques, gestion budgétaire, suivi et pilotage d’équipe et respect du délai, coût et qualité sur le périmètre projet. Projet offshore. Reporting, gestion d’anomalie, tableau de bord et plan de charge.

• Management / Encadrement : Equipes internationales, multi-sites. Equipes de mise en production IT, de développement HW & SW, d’intégration et de validation.

• Sous-traitance : Rédaction de cahier des charges et de réponses aux appels d’offres. Négociation et sélection de sous-traitants via RFP ou RFQ et suivi des SOW.

• Qualité / Méthode : CMM niveau 3, ITIL v3, PMP, Lean Management.

• Interface client : Gestion des exigences clients, définition de spécifications et du périmètre technique avec le client, MOA.



Systèmes et Méthodes Informatiques

• Architecture et Système : Architecture SI, migration de Datacenter, Guerre des mines, configuration sonar, TV Numérique (encodage vidéo et audio), Télécoms.

• Analyse : spécifications fonctionnelles et techniques.

• Sécurité : Mise en oeuvre des recommandations ANSSI dans le SI

• Frameworks : Linux, UNIX, Windows, Temps Réel (RTKe, Nucleus, Symbian).

• Outils : ALM, JIRA, Doors, QFtest, MSProject, PEER, iObeya, ClearCase, SVN

• Langages et SGBD : C/C++, Java, PHP, Html, Python, MySQL, Access, Oracle.



http://www.linkedin.com/in/florentbioteau



Mes compétences :

Gestion

Gestion de projet

Mobile

Sécurité système infra & réseau

Ingénierie

Téléphonie

Sécurité Informatique