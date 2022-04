Georges VON ROSENSCHILD

Depuis décembre 1999 - Délégation générale pour l’Armement (DGA)





> Acheteur Programme Sénior (depuis 2009)

En charge de la stratégie d'acquisition, des négociations et de la contractualisation pour des programmes navals de premier plan:

- Porte-avion PA2,

- Frégates FREMM,

- Sous-marins BARRACUDA,

- BPC Dixmude et BPC Russie



> Membre du bureau de la politique achat (2005-2008)

Cette mission met en évidence la compétence « support » réalisée dans la pratique commerciale de l’achat. :

- Promotion de la politique Achat de la DGA auprès des délégations étrangères,

- Responsable de la modernisation des processus d’acquisition et promotion de la sous-traitance et de l’ouverture aux PME dans les marchés de la défense,

- Nombreuses actions de formations destinées aux acheteurs.

- Chargé de mission d’audit. Représenter et défendre la politique achats auprès des métiers connexes (Ingénieurs Qualité et management, Responsable des systèmes d’informations)



> Acheteur programme (Décembre 1999 – Décembre 2004)

Très large expérience de tous les aspects de la relation commerciale (élaboration de stratégies, négociations complexes, suivi de programmes).

En charge des achats pour un programme d’armement majeur (Système de Commande et de Conduite des Opérations Aériennes - Budget :250 M€/an).

Elaboration de la stratégie d’acquisition du programme. Les analyses effectuées et les hypothèses envisagées se sont révélées très proches de la réalité ce qui a permis d’optimiser l’acquisition de ce programme.

Préparation et négociation des contrats stratégiques du programme avec :

- La maîtrise des délais et des situations de monopôle,

- La maîtrise des situations complexes (préparation à long terme),

- La maîtrise du contexte concurrentiel,

- La maîtrise de la préservation de l’acquis, le souci de l’amélioration de l’existant.



Octobre 1989- Novembre 1999 - INFO PROM puis ELectro INvest.



Ingénieur d'Affaires internationales (Pays de l'Est - Russie).

Excellente connaissance du contexte culturelle et business de ce pays :

- Prospection et sélection de partenaires à l'étranger,

- Négociations et suivi des contrats d'études,

- Approvisionnement de Composants électroniques,

- Gestions de projets mixtes Etudes-Composants,

- Présentation lors de salons ou colloques professionnels,

- Vente d’équipements industriels en France.

- Veille technologique.

- Création de sociétés conjointes en CEI.



Novembre 1983 - Septembre 1989. Groupe ALCATEL.

Ingénieur d'Etudes - Recherches et Développements.

Une première expérience professionnelle dans un environnement purement technique.



> 1988-89 - TELIC ALCATEL: Veille technologique. Marketing Achats. Mission Japon-Corée. Test de technologies.

> 1987 Année sabbatique à SUPELEC

> 1983-86 - ALCATEL CIT: Mise au point de procédés de fabrication. Participation aux investissements stratégiques.



