Georges WINCKLER

Directeur des Opérations Seris



Parcours professionnel riche et varié, essentiellement sur la région Rhône Alpes, avec alternance de directions opérationnelles et de postes fonctionnels :



- Management de centres de profits comme Directeur d’Agence, de Région, puis Directeur des Opérations



- Conduite de missions fonctionnelles de développement, d'harmonisation des pratiques, et comme chef de projet informatique.



OFFICIER DE CARRIERE



Carrière militaire d’une dizaine d’année, comme officier dans la Division Alpine à Grenoble, avec la spécialité « Transport – Logistique ».







DOMAINES DE COMPETENCES



- Management de centres de profit,



- Intégration d’Organisations en croissance externe,



- Conduite de projets transverses nationaux,



- Développement de comptes clés.





FORMATION



- Ingénieur de l’Ecole de Saint-Cyr,



- Ingénieur INSI et CERIC du Centre National de Prévention et de Protection.



Mes compétences :

Chef de projet

Directeur de centre de profits

Directeur des Opérations